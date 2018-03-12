用病毒抵抗超級細菌！醫師為病患注射噬菌體撿回一命

2018-03-12 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州（State of Connecticut）1名高齡80歲的心臟病患者先前在心臟手術時不幸感染銅綠假單胞菌（Pseudomonas aeruginosa），該菌對每種抗生素產生抗藥性，成為超級細菌，醫師靈機一動，在病患體內注射當地湖泊中的病毒——噬菌體，成功擊敗超級細菌。

根據《每日郵報》報導，美國食品藥品監督管理局同意醫學院研究人員，對遭演變成超級細菌的銅綠假單胞菌感染之80歲心臟病患者，將數十萬單位的「OMKO1」噬菌體注射至體內，該療法已在實驗室證明能有效消滅對抗生素產生抗藥性的細菌。

在接受完噬菌體療法後的18個月內，該名病患完全擺脫銅綠假單胞菌的感染問題，亦無需要接受任何抗生素治療，這項醫學研究創舉被發佈在牛津醫學期刊《進化，醫學和公共衛生》（Evolution, Medicine and Public Health）上，研究人員提到，噬菌體能的宿主是細菌，能與其表面的蛋白質通道結合，並注入遺傳物質。

研究人員指出，即便細菌已有抗藥性，但被噬菌體附著上表面後，它就不能抵抗抗生素進入其表面的蛋白質通道，但若它依舊能夠抵抗，附著在其表面的噬菌體還是會繼續自己的工作，將遺傳物質轉錄至細菌的去氧核醣核酸（DNA）中將其消滅。