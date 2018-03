外媒問修憲恐致獨裁、文革 中國口譯當場「河蟹」

中國人大今日通過極具爭議憲法修正案,會後記者會上,有外國媒體針對修憲刪除國家主席任期限制提問,用英文問是否會引起導致「獨裁」和「文革再現」,但卻馬上被官方口譯人員「河蟹」。(歐新社)

2018-03-11 23:23

〔即時新聞/綜合報導〕中國人大今日通過極具爭議憲法修正案,會後記者會上,有外國媒體針對修憲刪除國家主席任期限制提問,用英文問是否會引起導致「獨裁」和「文革再現」,馬上被官方口譯人員「河蟹」成「強勢領導」和「政治動盪」。

綜合港媒報導,《路透》記者在記者會上提到一個較為切到重點的問題,他的英文原文提到,廢除任期限制引發不少批評(criticism),有人擔心恐導致獨裁(one man rule)、有人憂心中國的政治鬥爭恐讓文革(Cultural Revolution)再現,當習近平終於決定卸任時,恐會出現權力鬥爭。

但上述問題內的敏感字詞馬上被現場口譯人員「河蟹」,批評被翻成「不同的意見」、獨裁變成了「強勢領導」、文革譯成「曾經經歷過的政治動盪」、最後的問題則被省略習近平,僅稱「領導人換屆」。人大法工委主任沈春耀在回答時則指出,提問中的「設想和推測、延伸的那些情況」不存在。

《立場新聞》指出,加拿大《環球郵報》駐北京記者萬德山(Nathan VanderKlippe)嘲諷,官方口譯人員的做法,等同現場即時進行新聞審查。

此外,美國全國廣播電台(NPR)記者以中文提問,憲法應在黨章之上,為甚麼不是修改黨章去納入最高領導任期限制的規定,而是將憲法中對國家主席任期的限制撤銷。

沈春耀在回答時,先指記者(NPR人員)中文「不怎麼樣」,讓他不能明白問題,再稱黨中央已多次強調基本立場,是黨領導人民,人民制定憲法。

路透社記者英文提問:

Thank you, (I'm) with Reuters. There's been a lot of criticism of this decision to scrap term limits, a lot of fears about the possibility of a return to one man rule, some people even worry that political struggles within China might return to the period of the Cultural Revolution, or that when Xi does eventually decides to step down, there's gonna be a power struggle. How can you say that these sorts of issues won't arise? Thank you.

中國口譯人員翻譯:

你好我是路透社的記者,對於這次修憲當中,關於領導人任期限制的取消,有一些不同的意見,他們認為會導致強勢的領導的出現,而且會使得中國再次出現過去曾經經歷過的政治動盪,或是在領導人換屆的時候,也會可能出現一些權力鬥爭。如果這些現象出現的話,應當如何應對?