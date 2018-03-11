前川普左右手助法「民族陣線」 巴農：被稱極右派很光榮

巴農在「民族陣線」黨大會中發表了約35分鐘的演說，演說中批評官僚資本主義，並且表示對全球主義者的厭惡。（法新社）

2018-03-11 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕法國極右派政黨「民族陣線」當地時間昨日舉行黨大會，美國白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）應邀擔任演講嘉賓，他鼓勵「民族陣線」黨員將外界貼給極右派的標籤視為1種榮耀。

綜合媒體報導，巴農在「民族陣線」黨大會中發表了約35分鐘的演說，演說中批評官僚資本主義，並且表示對全球主義者的厭惡，更引述美國總統川普的話，「我們親愛的總統川普也說過『我們已經受夠了全球主義者』。」巴農認為，歷史的勝利最終會站在極右派主義這邊。

巴農在演講中提到，川普有3件主要關心的事，「中止大量外來移民入境」、「說服外移中國的美國製造商回國」、「從伊拉克與阿富汗的糾紛中脫身」。儘管飽受外界批評，他與川普仍然堅決反對當全球主義者，也呼籲與會的黨員不要因為外界批評極右派是種族主義者、本土主義者而動搖自己的立場，應該要把這些批評當成1種「榮譽的勳章」。

外界認為，「民族陣線」黨揆瑪琳．勒班（Marine Le Pen）這次邀請巴農與會，是希望藉巴農的影響力，挽回一點上屆總統大選慘敗於馬克宏（Emmanuel Macron）的劣勢。