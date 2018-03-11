10倍音速核導彈誕生！ 普廷：讓所有防空系統失效

俄羅斯軍方研發出搭載核彈頭的超音速導彈，這款名為「匕首」的新式武器能以時速1.2萬公里的10倍音速的速度飛行約2012公里。（俄羅斯國防部提供）

2018-03-11 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方研發出搭載核彈頭的超音速導彈，這款名為「匕首」（Dagger）的新式武器被總統普廷（Vladimir Putin）讚為「理想武器」，能以時速7700英里（約1.2萬公里）的10倍音速的速度飛行1250英里（約2012公里），所有防空系統恐都將失效。

根據《每日郵報》報導，從俄羅斯軍方發布的武器測試影片中能看見，米格-31超音速攔截型戰機從俄羅斯西南部軍區的機場起飛，在空中拋放超音速核導彈「匕首」，它落下約3秒後就從尾部噴出強大的推進火焰，俄軍表示，「按計劃進行發射，超音速導彈擊中目標」。

總統普廷本月初在1場演說中提及，該導彈的飛行速度是音速的10倍，可以躲過所有防空系統的偵測與攔截，配備「匕首」導彈的米格-31戰機已駐守在南部軍區，國防部更指出，自今年初以來，米格-31戰機已完成250多架次的飛行任務，以完善導彈系統的工作。

普廷在演講中還提到，「匕首」導彈的誕生會使得以美國為首的北大西洋公約組織，一切的導彈防禦系統無用武之地，亦象徵歐美國家極力阻止俄國軍事發展所付出的努力全都無效。

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