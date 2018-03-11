助講變主講！川普助選連講1小時多 籲處死毒犯

川普（圖右）在為參加眾議院特別補選的共和黨員薩科內（圖左）站台時，在台上高談闊論了許多與薩科內競選無關的話題，包括談論應將毒犯處死與公開他2020年的競選口號。（路透）

2018-03-11 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日前往美國匹茲堡（Pittsburgh）為同黨黨員的競選活動站台，將競選活動當成了個人演講，在台上足足講了1小時又20分鐘，他表示他希望能夠判處毒犯死刑。

綜合媒體報導，川普在為參加眾議院特別補選的共和黨員薩科內（Rick Saccone）站台時，在台上高談闊論了許多與薩科內競選無關的話題，包括談論應將毒犯處死與公開他2020年的競選口號。

川普表示，他不能理解為甚麼殺人犯會面臨比毒犯更嚴厲的刑罰，殺人犯殺了1個人就有可能要面對死刑，而毒犯一生透過毒品殺死了2000到5000人，卻可以逍遙法外，「我不知道這個國家是否已經準備好面對這個矛盾，但我想是時候開始討論它了」。川普更說他非常欣賞中國與新加坡將毒犯處以死刑的做法，此番言論讓人不禁聯想到曾揚言殺光所有毒犯的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

川普在演講中也公開了他2020年的競選口號，將會超越2016的「讓美國再次偉大」，改成「讓美國持續偉大！」（Keep America Great!）。