習近平修憲有6票沒投贊成票 網友：他們明天還能來開會嗎?

中國全國人大會議以2958比6通過取消國家主席連任限制，正式開啟習近平永續執政的可能。不過，另一個讓網友關心的是，沒投出同意票的那6個人「明天還能來開會嗎？」（法新社）

2018-03-11 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大會議以2958比6票通過取消國家主席連任限制，正式開啟習近平永續執政的可能。不過，另一個讓網友關心的是，沒投出同意票的那6個人「明天還能來開會嗎？」

中國第13屆全國人大會議今天（11日）針對取消國家主席連任限制的憲法修正案進行表決，出席2964人中有2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，以高達99.8%的同意票通過修憲。外界對這6票非同意票相當好奇，還有網友聯想到「戊戌六君子」，今年正好也是戊戌年，這6人可說是「人大六壯士」，或是擔心中國人口即將「13億-6」。

不過，《中央社》駐北京記者指出，中國貫徹領導人的案子從來沒有不通過的，贊成票多少不用討論，外媒、中媒、台港澳媒體私下早已在猜測「會有幾票反對」。在表決前有人估計反對票大約在15到19票，這些反對票只是當局刻意安排做做樣子，以免都搞全票通過，顯得「不民主」。而最終2958比6的局面，似乎也就符合中共想要塑造萬民擁戴的效果。