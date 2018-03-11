日本311地震7週年 泰國獨步全球進口福島漁獲

泰國獨步全球，搶在3月第1週率先從日本福島進口以比目魚為主、共130公斤的海鮮。。（美聯社）

2018-03-11 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北部2011年3月11日發生大地震，今天滿7年，地震造成福島核電廠輻射外洩，引發附近海域漁獲會危害人體健康的疑慮；泰國卻獨步全球，搶在3月第1週率先從日本福島進口以比目魚為主、共130公斤的海鮮。

綜合外媒報導，泰國從日本福島進口海鮮之事引發其國內輿論一片譁然，漁業部副局長烏瑪波恩．丕帞逋特爾（Umaporn Pimolbutr）對此表示，這批日本漁獲已經被食藥局檢驗，發現符合放射性標準，呼籲泰國大眾要對政府部門的保證有信心，且切莫驚慌。

烏瑪波恩說，泰國從未阻止日本出口漁產，只要相關食品通過檢測，就可進入泰國，「如果我們發現任何核污漁產，我們會將其立刻銷毀或退回」，並向大眾承諾有與日本政府密切合作，將所有尚有核污的魚類排除在進口食品的名單之外，而這批進口漁獲將在泰國境內12間日式料理餐廳讓民眾吃下肚。

日本福島縣官方指出，從2015年4月以來，沒有發現漁獲中的輻射量超過日本安全逼準，但仍有不少泰國民眾以白老鼠自喻，認為泰國政府把民眾拿來測試食品安全，更有泰國民眾認為，官方不可僅憑檢測數據就拿人民的健康開玩笑，應該要負起責任。