311地震7週年 羽生結弦拍賣練習靴、日本Yahoo捐款響應

羽生結弦親筆簽名的練習靴，放上網站7天內競標價格就飆到了800萬日圓（約新台幣219萬元）。（圖翻攝自日本拍賣網站）

2018-03-11 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本311大地震今日屆滿7週年，為了資助災區的復原，日本Yahoo照例發起了檢索「3.11」捐10日圓活動，而日本花式滑冰王子羽生結弦，也捐出親筆簽名的練習靴為311地震進行公益拍賣。

綜合媒體報導，日本Yahoo從2014年起，每年3月11日都會舉辦檢索「3.11」捐10日圓活動，只要在日本Yahoo搜尋引擎上搜尋1次「3.11」，日本Yahoo就會為災區捐出10日圓。而今年剛在冬奧奪冠的日本花式滑冰王子羽生結弦，光榮返日後也響應這次的311公益拍賣，捐出了從2006年開始陪伴他的練習靴，親筆簽名後放上網站競標，7天內價格就飆到了800萬日圓（約新台幣219萬元）。

根據日本復興廳統計，當年311大地震受災人數超過47萬人，目前仍有7萬多人生活尚未能安定，日本農業部則表示，當年受到海嘯侵襲的地區已逐漸回復穩定發展，宮城縣96％的農地與岩水縣77％曾被海水淹沒的區域，已恢復到可耕種的狀態，只有福島的栽種農地比例限制仍是46％，而日本當局也希望2020年的東京奧運能夠促進、幫助災區的復興。

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