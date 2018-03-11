全世界唯二不能離婚的國家 菲律賓新民調5成贊成離婚合法化

2018-03-11 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕由於天主教的背景，菲律賓是全世界唯二不允許合法離婚的國家之一，不過，最新的民調指出，有5成以上的民眾贊成離婚合法化，儘管如此，外界仍然不看好菲律賓能夠通過離婚合法化的法案。

綜合媒體報導，菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）於2017年3月25日至28日和12月8日至16日針對合法離婚做調查，總共訪問了2400人，於本月9日公布了最新數據，指出有53%的菲律賓民眾贊成讓離婚合法化，其中30%是強烈贊成、23%是有些贊成，反對則是共占32%，其中10%為有些反對、22%為強烈反對，剩下有15%的人無法決定，淨贊成評分為+21，較2005年首次調查的43%贊成、45%反對的淨贊成-2高出許多。

菲律賓眾議院人口暨家庭關係委員會在今年2月21日已經通過離婚合法化案，送交全院會議審議，儘管民意傾向將離婚合法化，但法案在審議仍遭到許多阻力，菲律賓參議院多數黨領袖索托（Vicente Sotto III）也認為，離婚合法化法案不太可能在參議院通過。

菲律賓與教廷是目前世界上唯二不允許合法離婚的國家。在菲律賓想要讓婚姻失去效力，只有「婚姻撤銷」（annulment）一途，除非配偶在未成年時結婚、因故變得不具行為能力，或者是有逼婚、騙婚、無法履行夫婦義務等因素，否則婚姻破裂的夫妻，無法在法律上解除伴侶關係，許多沒有感情的夫妻會分開各自尋找新伴侶，但也常常會造成財產分配、子女撫養權等後續法律問題，因此，離婚的合法化與否，在菲律賓都一直是頗受關注的議題。