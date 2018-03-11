中國刪國家主席任期制 人大記者會強力擁護

中國人大法工委主任沈春耀表示，修憲刪除國家主席任期限制對中共長治久安、習近平核心集中統一領導相當重要，並認為不會出現政治動盪、權力鬥爭等問題。（美聯社）

2018-03-11 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國13屆全國人大會議今天下午表決憲法修正案草案，最後以2958票贊成、2票反對、3票棄權順利通過。人大法工委傍晚舉行記者會，對於修憲刪除國家主席任期限制，法工委主任沈春耀表示，此舉對中共長治久安、習近平核心集中統一領導相當重要，並認為不會出現政治動盪、權力鬥爭等問題。

綜合外媒報導，沈春耀在記者會向中外媒體表示，此前中共黨內外已有意見稱，中共總書記、中央軍委主席和國家軍委主席的任期，都沒有「連續任期不得兩屆」的規定，故要求國家主席的任期與這3職位一樣。

他表示，經過20多年來，黨領導、國家領導與軍隊領導的3位一體的領導模式，十分成功有效，對目前中共和中國來說，是「必要的，最為妥當的」，這也是中共從長期執政實現中，探索、總結的成功經驗。

沈春耀指出，修改國家主席的任期，是健全國家領導體制的重要舉措，有利維護以習近平為核心的集中統一領導，完善領導體制，對中共和國家長治久安十分重要。他稱此舉有廣泛政治、社會、法律基礎，

沈春耀也駁斥此舉可能導致強勢領導、政治動盪和權力鬥爭的說法。他稱，中共會進行自我革命，實現黨和國家領導層有序更替，保持國家的生機活力和長治久安。

他還提到，中共多次強調堅持依法治國、依憲治國，堅持依法執政、依憲執政，而「黨領導人民，人民制定憲法」的原則，也包括修憲，認為這中間沒有矛盾，指出這次憲法修正案是嚴格按照法定程序進行。