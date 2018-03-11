暖心善行照爆紅...女服務生收到超大回報

2018-03-11 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州1名18歲女服務生威廉斯（Evoni Williams）因為幫助行動不便的顧客用餐，這熱心舉動感動店內另1名客人沃福（Laura Wolf），將拍下善行的照片Po上網，結果引起網路瘋傳，感動上萬網友，當地城鎮拉馬克市（La Marqueu）決定以威廉斯的名字設立紀念日。

綜合外媒報導，德州休士頓拉馬克市1間鬆餅店，女服務生威廉斯為賺取學費在這裡打工。上週六（3日）顧客沃福用餐時，她見到威廉斯幫助1名身體不便的客人，讓她相當感動拍照並Po文「1名剛動完手術、插著呼吸器的老伯進入店內，他請求威廉斯幫助，威廉斯熱心的上前幫他服務，將食物切成一口大小。」看見這感人的一幕，沃福開心地說「面對這個險惡、冷漠的世界，我很開心這天的開始看見這麼溫暖的人。」

貼文一出，威廉斯的善行照引起瘋傳，感動13萬網友按讚，分享達6萬多次。不僅如此，她的善行也為她帶來好報，拉馬克市府為了表揚威廉斯，3月8日婦女節這天，以她的名字命名為威廉斯日。此外，南德州大學（Texas Southern University）也感動不已，願意提供1萬6000美元（約新台幣46.7萬元）獎學金供她念書。

事後，威廉斯接受訪問時，她感到驚訝「這種好事居然會輪到我身上」，她也大哭感謝所有人，「當時只是發自內心想助人，只要看見有需要的人，她都會熱心提供協助。」

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