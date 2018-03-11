敘利亞女孩用推特紀錄「日常」 哭喊：請救救我們

2018-03-11 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰不斷，開戰3週以來已經造成超過1000人死亡、4800人受傷，東古塔區1名英文教師為了讓世界注意到東古塔區（Eastern Ghouta）的慘況，為他的兩個女兒辦了1個推特（Twitter）帳戶，透過分享影片與照片，希望世界能給東古塔區多一些關心。

綜合媒體報導，兩名女孩分別是8歲的妹妹艾拉（Alaa）與11歲的姐姐努爾（Noor），在其中1支影片中，記錄了艾拉與努爾的家園在上個月的空襲中被擊中，爆炸造成了窗戶破裂，而破裂的碎玻璃割傷了艾拉的臉龐與眼睛，讓艾拉差一點失明。推特的影片中還可以看到，姐姐努爾含著淚哀求著眾人「請救救古塔區」，以及還抓著洋娃娃的妹妹艾拉問，「為甚麼空襲都不停止？」

艾拉和努爾的母親珊佳（Shamza）為了讓世界重視東古塔區的問題，而幫女兒們辦了推特帳戶，紀錄艾拉與努爾的日常生活，「但從影片看得出來，對我們而言的正常，對你們來說並不正常」。珊佳控訴，世界上的人們總是只看，而不做任何事，不採取任何行動，外界也總是無視在東古塔區發生的事，人們應該要正視這些在戰亂中辛苦生存的孩子。

聯合國兒童基金會（UNICEF）也指出，東古塔區對於孩童而言是「人間煉獄」，他們曾多次接獲敘利亞政府軍違反國際法，在東古塔區使用化學武器的報告。

努爾與艾拉推特影片