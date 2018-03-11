「中國版亞馬遜」沒落 海航將收購電商當當網

2018-03-11 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南航空集團（海航）自去年底爆發債務問題，大量出售資產籌措資金，正當母公司身陷麻煩之際，海航旗下的天海投資日前公告，將收購中國知名網路書店「當當網」的母公司─北京當當網信技術有限公司。

中國媒體報導，中國A股上市公司天海投資9日公告宣布重大資產重組，收購北京當當網信息技術有限公司和當當科文電子商務有限公司。北京當當網信息技術有限公司是當當網的母公司。當當科文則是當當網的關聯公司，股東為李國慶和俞渝夫婦，旗下包括當當投資的各類業務。

當當網聯合創始人、執行長（CEO）李國慶今天凌晨在微博發文，寫下「天地孤影任我行，世事蒼茫成雲煙」，貼出多張在當當網不同時期的歷史照片，並祝當當網「敢作敢當當」。

當當網和阿里巴巴集團同樣創立於1999年，是中國最早的電子商務公司之一，圖書出版行業出身的李國慶和妻子俞渝，憑藉對於出版和圖書行業的資源及熟悉程度，當當網迅速發展為網上消費電商的第一。2010年赴美上市，但因業績不佳連續4年虧損，2014年才宣布有少量盈餘，2016年私有化退市時市值僅5.37億美元。

當當網曾先後被亞馬遜、百度和騰訊看上，但每一次都被不願意失去絕對控制權的李氏夫婦拒絕。「新浪網」援引AI財經社指出，海航計劃收購當當網早在一年前就開始洽談，但因李氏夫婦的想法不一致，才一拖再拖。