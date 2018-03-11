習近平稱帝微博留言大攻略 這樣寫才不會被封鎖

中國全國人大投票廢除國家主席任期限制，習近平如願「稱帝」後，中國各大媒體的微博封鎖大部分網友的留言，僅有部分文字才看得到。（路透）

2018-03-11 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人民代表大會第一次會議今（11日）下午投票廢除國家主席任期限制。習近平如願「稱帝」後，中國各大媒體立刻在微博發文，但成千上萬的網友湧進留言都被封鎖，僅有部分網民的文字才看得到。有網友實際考察後，發現那些留言衝破封鎖線的原因，恍然大悟，原來要這樣寫才會顯示；若中國網友苦於被封鎖，可參考以下攻略。

最能顯示出留言箇中精要的，可以看《中國青年報》的官方微博，41條留言最先只有1條被顯示，裡面寫著「祝祖國越來越強大，世界第一」，可見採用如此語句便能脫穎而出。隨後《中國青年報》又放出4條留言，全都寫著「加油」或「支持」。

目前最多留言顯示出來的，非中國官媒《環球時報》微博莫屬，500個留言中至少有40餘個留言能被看到。其中第一條就是「祝祖國越來越強大」，可見這個攻略方向是對的。

此外，《環球時報》微博最熱門的留言其實只有兩個字，那就是「支持」，至少10餘條留言都因此突破封鎖。其他還有「歷史性的時刻」、「堅決擁護」、「可喜可賀」等等祝賀詞，若依照這個方向留言，想必不費吹灰之力便可在微博顯示出來。