扶正？英國王室刪除「伴妃」內容 卡蜜拉或將封后

外界揣測昔日逼退黛安娜王妃的小三卡蜜拉，或將成為王后。（法新社）

2018-03-11 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國王儲查爾斯（Prince Charles）去年才被爆出有意逼英女王退位，今再度傳出，所屬的克拉倫斯宮（Clarence House）官網已將2005年與第二任妻子卡蜜拉（Camilla）婚前聲明悄悄撤下，讓外界揣測，英國王室或許將容許卡蜜拉成為準王后。

綜合外媒報導，因卡蜜拉在查爾斯與黛安娜離婚前，就與之大搞婚外情，並明目張膽的進出查爾斯房間，讓許多英國人民不滿。2005年，查爾斯迎娶卡蜜拉，也引發不少非議，因此王室在兩人結婚前就宣布，即便日後查爾斯攝政成為國王，卡蜜拉的身分也終將只能是「伴妃」（Princess Consort）而非王后。但有網友近日眼尖發現，這項聲明已經不復存在。

但克拉倫斯宮回應指出，將此聲明從「常見問題」移除，是因為民眾已經不再對這件事情感興趣。但王室傳記作家則批評，如果他們沒有想將卡蜜拉「扶正」，就不會刪除這項聲明，這跟民眾感不感興趣根本無關。

雖時隔多年，英國人民對卡蜜拉負面觀感不再如同以往濃烈，但去年戴妃逝世20週年時，有媒體曾做過民意調查，只有不到20%的民眾，認為卡蜜拉能勝任王后之位。