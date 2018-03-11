「讓您看見最美的我！」 孝孫女帶爺爺拍婚紗照

符雪薇擔心年邁的爺爺無法在有生之年看到她穿上婚紗，便決定和爺爺一起拍婚紗照。（圖擷自《成都商報》）

2018-03-11 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國成都一名25歲女子，先前在網路上發布幾張結婚照，從照片上可以看見，新郎正是她的爺爺！

根據《成都商報》報導，現年25歲的符雪薇，有一位高齡87歲的爺爺符其全，健康每況愈下，符雪薇擔心年邁的爺爺，無法在有生之年看見她穿上婚紗的樣子，便決定和他一起拍婚紗照，讓爺爺看見最美的自己，也完成自己的心願。拍攝婚紗照當天，符雪薇也和她爺爺模擬結婚儀式，身穿西裝打領帶的爺爺挽著她的手，兩人一起走過紅地毯。

除了拍攝婚紗照，符雪薇也在自己的手臂上，刺上爺爺的頭像，「我希望以後我的愛人和孩子，也能知道我爺爺的模樣」。照片上傳至網路後，感動許多網友，紛紛留言表示「多麼有孝心的人」、「眼淚都出來了」、「希望爺爺身體健康」、「害怕親人看不到自己幸福的時刻，很懂這種感受」。

符雪薇擔心年邁的爺爺無法在有生之年看到她穿上婚紗，便決定和爺爺一起拍婚紗照。（圖擷自《成都商報》）

拍攝婚紗照當天，兩人還現場模擬結婚典禮儀式。（圖擷自《成都商報》）

拍攝婚紗照當天，兩人還現場模擬結婚典禮儀式。（圖擷自《成都商報》）