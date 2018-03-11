宅男宅女們歡呼！ 美國多項研究：孤獨好處多多

美國近來多項研究顯示，孤獨可以帶來許多潛在好處，例如增加創造力、心理健康甚至領導能力。（美聯社）

2018-03-11 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾有不少孤獨對身體健康有害的說法，但美國近來多項研究顯示，孤獨可以帶來潛在好處，例如增加創造力、心理健康甚至領導能力。

據《BBC》報導，在此前有大量的研究表明，於人口老化國家遭受社交孤立的人，往往會有明顯的健康風險。英國皇家全科醫生學院指出，孤獨與糖尿病有著相同的早死機率，而且廣泛的人際社交聯繫，對於認知功能、運動功能和免疫系統非常重要。

但上述都是嚴重遭到社交孤立才會出現的狀況。對於那些喜歡擁有大量獨處時間的人來說，新興的研究表明一些好消息，首先便是改善創造力。加州聖荷西州立大學心理學教授費斯特（Gregory Feist）表示，通常與創造力相關的人格特質就是「開放性（接受新想法）」、「自信」、「獨立自主性」。

費斯特又指出，高創造力的特質也有可能是「對社會規範毫不在意」、「偏好獨處」。他透過對藝術家和科學家的研究表明，高創意人士的特徵之一就是他們不愛社交。之所以會有這樣的模式，可能是孤獨者可以享受獨自工作，而許多藝術家正藉此理解自我的內部世界，並透過藝術來表達他們的內在經驗。

紐約州立大學水牛城分校心理學教授鮑克（Julie Bowker）研究社交退縮個案，他指出這類人通常分成三大類：由恐懼或焦慮引起的羞怯、不喜歡社交因而迴避、個性喜好孤獨。他和同事們發現，喜好孤獨這一點可能有積極的作用，因為那聯繫到了創意力。

同時，獨處還能讓大腦處於休息狀態，因為當有另一個人在場時，大腦總是不禁要注意對方的舉動。若能在不用分心的情況下進行冥想、白日夢，可以鞏固記憶並有助於增強孤獨者對自己和他人的認知。

另外，人們普遍認為領導者需要外向合群，但不全然都是如此。美國沃頓商學院、哈佛商學院、北卡羅來納大學教堂山分校的研究指出，如果員工們個性比較被動，那麼有外向開放的老闆整體企業獲利比較高。但如果員工們是主動型的，那麼內向領導者會讓公司有更好的績效，可能是因為內向的主管願意傾聽外向員工的意見。

儘管如此，有益的孤獨和有害的孤僻界限卻顯得相當模糊，因為如果有人停止關心他人並切斷所有聯繫，那麼他可能是具有創造力的孤獨者，也可能是他對社會關係陷入病態忽視。

不過，費斯特強調，對於那些從來不孤單的人來說，真正的危險是存在的，因為若從未有過孤獨感，就很難做到自我反省、自我認識與充分放鬆。此外，內向孤獨者傾向於擁有更少但更堅固的友誼。因此整體來說，只要有定期的社交聯繫，與其強迫和他人社交，人們也可以選擇孤獨度過。