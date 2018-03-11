未知流行病威脅 世衛示警：「X疾病」恐隨時爆發

WHO警告，能由未知病原體所引起的一種嚴重全球傳染病「X疾病」，恐隨時引爆。（法新社）

2018-03-11 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕世界衞生組織（WHO）近日公布了2018年恐引爆全球傳染的流行病，除了伊波拉病毒（Ebola）、茲卡病毒（Zika）及嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）等8種疾病外，還有連專家無法具體形容的一種名為「X疾病」（Disease X）。

綜合外媒報導，WHO近日公布2018年恐在全球流行的傳染病，除了包括克里米亞-剛果出血熱、拉薩熱、伊波拉病毒、茲卡病毒、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症、裂谷熱、立百病毒等8種疾病外，還有一個名為「X疾病」需要密切注意，「X疾病」並未是一種全新病毒，而是表示「可能由未知病原體所引起的一種嚴重全球傳染病」。

專家表示，不知道什麼是「X疾病」，但警告疾病可從多種源頭形成，包括化學武器所製造的病毒流出，或者隨著社會發展，動物和人類的頻繁接觸，有可能出現新的疾病，並透過現在旅遊及貿易引爆全球流行。

WHO指出，可能會把「X疾病」正式命名為「未知的下一次大流行」，將其納入全球流行病清單不是為了要恐嚇大眾，而是為了刺激公共衛生官員對所有的威脅做好準備，而不僅僅是預測的可能威脅。