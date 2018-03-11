歐美專家看習近平修憲 從「近乎極權」變「完全極權」

現任國家主席習近平可望「無限期掌權」，有歐美學者直言中國將從「近乎極權」變成「完全極權」。（路透）

2018-03-11 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國13屆全國人大會議今天下午3時將表決憲法修正案草案，外界預料大會上表決將高票通過，意即現任國家主席習近平可望「無限期掌權」，有學者直言中國將從「近乎極權」變成「完全極權」。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，牛津大學社會學與社會政策系榮譽教授斯坦林根（Stein Ringen）表示，中國修憲是一件大事，因為是正式確立了中國的領袖擁有「絕對權力」，讓習近平成為唯一領導；林根認為，在沒有人可以制衡的情況下，中國領導人一方面加大對內管控，恐造成國內不穩定局勢，另一方面在國際上態度轉為強勢，成一個霸權。

林根說，目前這種趨勢已漸漸明顯，任何想跟中國做生意的公司或國家，都不能夠「傷害中國人民的情感」，包含賓士引達賴語錄、萬豪酒店將台灣列為國家等等都被迫向中國道歉。

林根指出，這次修憲發出一個很明顯的信號，意味著沒有人能夠挑戰習近平的權力和地位，他形容習近平目前的權力地位已媲美毛澤東；2016年，林根曾出書《完美的獨裁－21世紀下的中國》，書中表示，中國是一個完美的「獨裁政府」，已經進化到能讓民眾不需要被下令，就能進行「自我審查」，避免去做出一些不該做的事情。

不過林根說，當時他形容中國是「近乎極權」，但現在他認為要修正為「完全極權」。