青年貧窮世界化！全美千禧世代66％沒錢存養老金

全美8300萬名千禧世代（2000年後才成年）的民眾，高達66％沒有存半毛退休儲蓄。（路透）

2018-03-11 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕青年貧窮已是世界問題，全美8300萬名千禧世代（2000年後才成年）的民眾，高達66％沒有存半毛退休儲蓄，剩下的34％大多數僅存了2萬美元（約新台幣58萬元）養老金，這代表著大部分年輕人可能會延遲退休。

據《CNN》報導，會有這種現象並不令人訝異，在支付日常賬單，房屋租金和就學貸款後，美國年輕人一個月通常沒剩下多少錢，更何況其中許多人在工資停滯不前、高失業率的時期進入勞動市場。因此不少青年世代雖然沒有超支或過著揮霍的生活，但依舊不能把錢投入到優先事項之中。

理財規劃師博尼巴斯（Douglas Boneparth）指出，他在很多個案中看到人們寧願先償還學貸與購買房屋，再考慮退休儲蓄。但他強調這並沒有錯，只要民眾誠實面對自己的財務規劃就好。博尼巴斯說，總不能讓一個要養小孩的人，優先去考慮美國政府「401（k）」退休福利計畫，而忽略了每日生活的花費。

事實上，大多數理財專家不認為千禧世代在退休時，會像祖父母那個時期過著同樣的生活，他們可能需要更長的工作時間來彌補養老金儲蓄。不過，美國25％千禧一代的兼職勞工發現，即使雇主提供401（k），他們也不符合401（k）的資格要求，假如美國政府放寬養老金帳戶限制，將可增加年輕人有退休儲蓄的數量。