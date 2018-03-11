帥到暈倒？加國總理任命女指揮官 騎警相繼腿軟

加拿大皇家騎警日前舉行最高常任指揮關任命儀式，期間有兩名騎警疑似不勝久站，接連暈倒。（圖擷取自影片）

2018-03-11 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大皇家騎警（RCMP）首位女性最高常任指揮官出爐！不過，在任命儀式期間，2名騎警疑似不勝久站，相繼暈倒，打斷流程進行，讓總理杜魯道（Justin Trudeau）頗無奈。

綜合媒體報導，當地時間週五，騎警女隊員拉琪（Brenda Lucki）正式被任命為最高常任指揮官。然而，拉琪致詞時，現場突然響起碰的一聲，轉頭發現立於後方的一名騎警，突然在眾目睽睽之下昏倒，旁人見狀，趕緊將人攙扶下台休息。

報導指出，未料，輪到杜魯道發表演說時，又有一名騎警腿軟被帶走，杜魯道只能苦笑以對，等解除狀況後，根據司儀指示再行發言。據悉，這些排排站在講台後方的騎警們全副武裝，至少已撐了快1小時。

報導提到，事發後，2名騎警的長官帕特生（Tammy Patterson）希望外界別太苛責隊員，並大讚「我覺得他們已經做得很好了」，澄清這種情況很常見，因為「身體挺直站立不能動，血液循環不佳，流不到大腦，當然會暈過去」，強調一定會確保2人健康無虞。

報導引述，身穿軍服的拉琪，十分帥氣地在致詞文中提到，很榮幸能站在大家面前，每當看著眼前這些年輕的學員，「我就會提醒自己身負重任」，承諾將滿懷熱情為民服務，並引以為傲，也謝謝國家給予她這個機會，「自己絕對會全力以赴」。