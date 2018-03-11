311強震7週年 7萬多人生活仍未安定

今天是日本311東北大地震7週年紀念日，不少災民到陵園追思。（歐新社）

2018-03-11 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天是日本311東北大地震7週年紀念日，根據日本復興廳統計，當年受災人數超過47萬人，現仍有7萬多人生活未能安定，為了推動災區復興，安倍政府希望透過2020年東京奧運重振日本民眾信心。

7年前的今天，日本東北地區發生規模9大地震，還引發大規模海嘯，引發福島核災。當年共造成超過1萬5千人死亡、47萬人無家可歸，不包含核電廠事故，震災的損失總額就已達16至25兆日圓。

東北災區經重建後大部分設施已復原，但目前仍有7萬多人仍未安定生活，因此日本政府希望透過奧運重振日本國民信心，走出地震與核災的陰霾，東京奧運的棒壘球比賽也將在福島縣舉行。

日本首相安倍晉三10日也再次到訪福島縣災區視察，這是他災後第37次訪問災區，針對福島縣將協辦2020年東京奧運，安倍致辭時表示，「希望世界各地的人都會來使用這道路，感受已步向復原的福島。」

另外在海嘯發生時福島縣曾出現「奇蹟之松」的松樹，去年底雖因枯萎而被砍掉，但它的種子已保留下來，未來將再度種下，培育出新樹，被許多災民視為「重生」。