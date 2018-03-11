暴力遊戲致槍擊案頻傳？專家打臉：槍手比正常人還少玩

研究指出，有嚴重暴力行為的男子，實際上玩的暴力電子遊戲比一般男子少，許多遊戲業者都認為電子遊戲只是為了轉移焦點的代罪羔羊。（路透）

2018-03-11 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕近來美國校園槍擊事件頻繁，有部分報導指稱年輕槍手沉迷於暴力電玩，甚至連美國總統川普把電玩業者叫到白宮，播放許多知名電玩畫面，包含開槍殺玩家等，問「這是暴力吧？」不過有專家表示，有嚴重暴力傾向的男性，實際上對暴力電子興趣還比一般男性少。

綜合美國媒體報導，心理學家馬基（Patrick Markey）指出，有嚴重暴力行為的男子，實際上玩的暴力電子遊戲比一般男子少，他研究發現，犯下嚴重暴行的青少年僅有20%對暴力電子遊戲感興趣，比同年齡男子約70%對此類型遊戲有興趣還要少，馬基在其日前的著作中表示，校園槍手是一群「傾向於做一些與同齡不同事」的人。

另一項研究發現，當暴力遊戲或暴力電影銷量成長時，現實生活中的犯罪率卻下降了，因為人們在家裡玩遊戲或在電影院裡看電影；由愛荷華大學和堪薩斯大學的一項聯合研究更得出結論，接觸暴力電子遊戲所產生的進攻性想法僅會持續4到9分鐘。

美國娛樂軟體協會曾發表聲明指出，電玩遊戲在全世界各個市場都有，但美國的槍枝暴力比任何國家都嚴重，因此認為暴力事件與電玩沒有任何關係，許多遊戲業者都認為電子遊戲只是為了轉移焦點的代罪羔羊。