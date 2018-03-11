帝國時代來臨？中國下午表決修憲案 「習皇帝」可望成真

修憲通過後，習近平在2023年完成國家主席第二個任期後，仍可以繼續連任。（路透）

2018-03-11 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國13屆全國人大會議今天下午3時將表決憲法修正案草案，外界關注國家主席任期限制是否取消，會議中，採取無記名投票，不用電子按鈕表決，預料大會上表決將高票通過，意即現任國家主席習近平可望「無限期掌權」。

中國人大網公布，今天下午3時，全國人大代表大會表決總監票人、監票人名單草案、投票表決中共憲法修正案草案，並聽取全國人大委員長張德江的工作報告。

表決憲法修正案草案，將採用無記名投票方式，以全體代表的三分之二以上贊成票通過，表決時，代表可以表示贊成，可以表示反對，也可以表示棄權；計票結束後，由總監票人向大會執行主席報告表決的計票結果，由大會執行主席向大會宣布表決結果。

習近平日前就修憲案表態，表示修憲是中共黨中央從新時代堅持和發展中國特色社會主義的全局和戰略高度作出的重大決策，也是推進全面依法治國、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措，修正案草案在形成過程中「充分發揚了民主」，集中了各方面智慧，「體現了黨和人民的共同意志」。

外界推估，修憲案通過的機會非常高，中國人大副委員長兼秘書長王晨曾對修正案作說明，稱修憲建議是「在充分發揚民主、廣泛徵求意見的基礎上」形成的，獲得包括中共黨內老同志等一致贊成，廣大中共黨員幹部群眾一致呼籲修改主席任職期限，這「有利於維護以習近平為核心的黨中央權威和集中領導統一領導，有利於加強和完善國家領導體制」。

憲法本來規定國家主席連任不得超過2屆，最多10年，若今天修法通過，會對中國政治體制有巨大歷史轉變，習近平在2023年完成國家主席第二個任期後，仍可以繼續連任，其權力將更鞏固、集權，因此，也被外界批評「習皇帝」。