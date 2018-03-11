前女友的最強報復！她爆料研究員前男友火速被「處理」

女網友留言稱「少養閒人，前男友在中科院什麼都不幹」，引發中科院關注。（圖翻攝自觀察者網）

2018-03-11 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方學術單位「中國科學院」的微博，日前發布一篇貼文，討論科學研究經費使用效率一事，未料，一名女網友的留言，意外掀起軒然大波！

綜合媒體報導，中國科學院的微博「中科院之聲」，8日貼文指出，中國目前「對於發現自然規律的研究投入還比較少」、「沒有足夠的經費，支撐那麼多的科學發現，建議「應該更加準確地，支持不同性質的研究，使科研經費的應用更加高效用」。

報導指出，隔天女網友見狀，直接留言「少養閒人，前男友在中科院什麼都不幹」，引發中科院關注，聯繫對方了解具體狀況。不到一天的時間，官方又再度發文，告知「相關人員已經處理，詳情請見私訊」，疑懲處速度之快，讓中國網友直呼「中科院真的很嚴格」；也有人不滿地說，「別只有私信，給我們也透露點唄」；有的還調侃，「前女友的最強報復」。

報導提到，記者求證中國科學院員工，僅獲得「不就此事接受採訪」的回應。此外，相關互動貼文一出沒多久，女網友與官方微博便刪除內容，並稱「應舉報人要求，刪除相關微博，感謝各位的關注，歡迎隨時監督我們的工作」，並附上「違法違紀舉報」連結。中國網友也在底下呼籲，「各院所、高校裡，這種人還不少」，希望所有單位都能比照辦理（態度嚴謹、工作效率高），「淨化學界生態」。