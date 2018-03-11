為實現北韓無核化 傳日本將砸3億幫助「棄核」

南韓和美國可望與北韓進行首腦會談，日本政府似乎也有意在北韓無核化做出貢獻。（美聯社）

2018-03-11 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕多名日本政府人士透露，由於北韓和南韓政府達成的共識表明無核化意願，日本政府為了北韓無核化，決定支付北韓接受國際原子能機構（IAEA）核查時所需的3億日元（約新台幣8200萬元）費用。

《共同社》報導，日本政府有意資助北韓棄核的核查工作，包括檢查當地核設施，初期費用約3至4億日元，並會因應北韓近年擴充的核設施增加撥款，確保北韓採取放棄核武的具體行動。報導指出，日本政府此舉被視為是美日2國等相關國家邁向北韓無核化第一步的核查，將迫使北韓採取棄核的具體行動。

北韓在2009年就把IAEA監察人員驅逐出境，隨後就未在接受過核查。若北韓願意受核查，包括北韓西北部寧邊的鈾濃縮工廠、核反應堆及可生產武器級鈈元素的乏燃料再處理工廠等都將接受核查。

報導認為，南韓和美國可望與北韓進行首腦會談，日本政府似乎有意在北韓無核化做出貢獻，以體現日本的存在感。日本外相河野太郎明天將與南韓特使團成員、國家情報院長徐薰在東京會談，聽取有關兩韓磋商的說明，並就促使北韓邁向無核化的驗證方法交換意見。