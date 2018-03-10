311七週年前夕 木下諄一東京演講「謝謝台灣」

2018-03-10 22:24

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕去年3月出版日文小說「アリガト謝謝」的日籍旅台作家木下諄一表示，台灣在日本東北大地震時踴躍捐錢，當時幾乎變成一種「國民運動」，其中的緣由無法只用一句「親日」來解釋，他起初只是為了探討其中的緣由而著手收集資料，但在訪談過程中和台灣各階層民眾接觸，慢慢意識到寫這本書是他的使命「因為台灣人不會自己說，這必須要由日本人來說」。

木下十日於日本東北大地震七週年前夕應邀到早稻田大學演講，說明出書的心路歷程。木下從二○一三年開始準備「アリガト謝謝」一書，透過訪談和剪報資料等探索311發生後台灣的捐款熱潮，他在小說中寫道「就像足球場上的波浪舞一般席捲而來，而且隨著時間越滾越大」，木下用自己的理解說明「為何台灣捐這麼多錢？」

木下旅居台灣超過三十年，曾在觀光協會的「台灣觀光月刊」當過八年總編輯，還用中文創作小說「蒲公英之絮」獲「台北文學獎」，成為該獎首位獲獎的外國人，就在文學獎頒獎的前兩天，日本發生了311大震。

時間的巧合或許也是木下將執筆「アリガト謝謝」視為使命的原因之一，不過真正的起點是在二年半後，二○一三年有位日本友人告訴他，東北人都很想知道台灣是一個怎樣的地方，為了回答這道問題，木下開啟了「アリガト謝謝」一書的執筆之旅。

木下說，去年三月書籍出版後，他接受了日本十多家媒體的採訪，所有媒體均提出相同問題「為何台灣捐這麼多錢？」木下從台灣外交部公布的數據發現，有將近九成的捐款來自民間，換句話說，大筆捐款並非出自政府外交等政治考量。

他整理出三點原因，第一是台灣人的仁慈，他說，這和日本人理解的仁慈不太一樣，台灣很重人情味，在日本可能會被認為是「雞婆」，例如在台灣問路，經常會遇到熱心的路人，不是只有用說的，而是直接把人帶到目的地。第二是台灣人不太忌諱錢的話題，這與日本人將不談錢視為美德有所不同，台灣有句話「有錢好辦事」，所以遇到大災難發生時，大家認為「捐錢」是最有效的辦法。第三個原因是台灣人很喜歡日本，木下說，台灣不同世代「喜歡」日本的原因也不太一樣，台灣「親日」的背後有各種不同的因素。

木下在一九八九年到台灣工作，他回憶當時的台灣並沒有這麼「親日」，社會上還有不少「反日」氛圍，後來隨著交流的增加，日台的關係變好，311的大筆捐款之後關係變得更好，他認為現在是日台關係最好的時期，而且他也相信以後還會更好，不過木下也說，日本人對台灣的認識還不夠，所以他將出這本書視為使命，雖然台灣人並不在意日本人有沒有感謝，但有很多受訪者和台灣讀者感謝他把台灣的事傳達給日本。

「アリガト謝謝」在去年三月出版後，一年來木下已在日本及台灣辦過七場演講，他表示，日本讀者的反應非常好，他也很樂於承擔起傳達者的角色將台灣人不會自己說的事，透過他的書告訴日本人。