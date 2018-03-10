「川金會」非實境秀 美前外交官籲政府組團想策略

2018-03-10 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的會面，預計在5月登場。對此，美國前駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）稱讚此舉勇氣可嘉，但他也表示「這不是電視實境秀」，呼籲川普必須找到團隊，並擬定相關策略。

根據《法新社》報導，李察遜曾與世界多個流氓國家領袖交手，包括伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）、緬甸軍政獨裁者，已及北韓前領導人金正日。

李察遜也曾造訪北韓數次，他在家中受訪時說：「我非常訝異，這是個相當大的賭注、風險，但值得一試。目前以雙邊關係、朝鮮半島緊張的局勢而言，現在已是最糟情況，事情不會再更糟。」

但李察遜也表示，「這不是電視實境秀」，這場談判的對象，是位手中握有20枚核武、威嚇美國，且無法預測的領袖。

李察遜認為，這次談判雖然應將目標放在北韓非核化，卻不太實際；「應努力限制和凍結北韓的核子武器、彈道飛彈與常規軍力。」

關於金正恩是否可靠，李察遜認為，34歲的金正恩「無法預測，有時也不太理性，但外界都低估了他。」李察遜表示，金正恩有一個終極目標，他從一個亂丟飛彈的領導人，進步成一位擁有戰略眼光的男人；金正恩最近在外交上的策略，也相當成功。

李察遜說：「我們應確保我們不會落入北韓設下的陷阱。他們善於利用談判達成協議，然後出爾反爾。」

對於川普是否能成事，李察遜擔心川普會答應峰會，是出於「個人直覺判斷」。李察遜呼籲：「國務卿必須領導內部商議，軍方也必須參與，總統組織一個團隊，並定下完整的策略。」