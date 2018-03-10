機器人煎肉排太慢 工作1天被「關掉」

美國加州1家連鎖快餐店本月5日引進了1台專門煎肉排的機器人「Flippy」，但不料「Flippy」動作太慢了，無法應付用餐尖峰時段的人潮，快餐店只好在「Flippy」工作1天後，就勒令它停工。（圖擷取自YouTube）

2018-03-10 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州1家連鎖快餐店本月5日引進了1台專門煎肉排的機器人「Flippy」，但不料「Flippy」動作太慢了，無法應付用餐尖峰時段的人潮，快餐店只好在「Flippy」工作1天後，就勒令它「停職」。

綜合媒體報導，美國加州的快餐店「CaliBurger」在宣布引入機器人「Flippy」進行煎肉排的工作後，吸引大批人潮蜂擁而至，但「Flippy」的動作太慢了，無法處理龐大的來客量，「CaliBurger」只好將「Flippy」關掉，重新換回人力來煎肉排。

「CaliBurger」坦承機器人「Flippy」的表現不甚理想，他們需要改良軟體，以確保「Flippy」能夠在用餐的尖峰時段快速地煎肉排，但並未說明何時會重啟「Flippy」，想要一睹煎肉排機器人風采的民眾，只能在店內看到1台關機的白色機器。

機器人「Flippy」有1條6軸、配備1把鍋鏟的關節手臂，透過手臂上搭載的傳感器與鏡頭與人工智慧的計算，來分辨不同肉類的烹調完成時間，員工把生肉放到鐵板上後，「Flippy」會在適當的時機點將肉排翻面，獨自完成肉排的烹調，員工只需要組裝漢堡。先前曾有人質疑「Flippy」的誕生意味著人工智慧將會取代人力，而如今「Flippy」的「停職」似乎也說明了，人工智慧或許不是萬能的。

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