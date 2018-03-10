「尊嚴死去」受憲法保障 印度最高法院贊成被動安樂死

印度最高法院9日裁定，印度人民應有「尊嚴地死去」的權利，因此絕症病患與植物人可以接受被動的安樂死。圖為印度最高法院。（資料照，法新社）

2018-03-10 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院昨日裁定，贊成印度人民應有「尊嚴地死去」的權利，因此絕症病患與植物人可以接受被動的安樂死。

綜合媒體報導，印度最高法院9日做出的裁定中表示，病患應有權利拒絕使用生命維持儀器，人們可以事前授權親屬在他們病重到無法表達時，替他們做出被動安樂死的決定。

印度最高法院認為，印度憲法規定人們擁有基本的生命與尊嚴權，應該包括自主決定自身醫療待遇的權利，與決定是否要「尊嚴地死去」的權利，病患在遇到沒有治癒希望的絕症或是成為永久植物人時，可以選擇不使用生命維持儀器，加速死亡過程。

雖然印度政府因為擔心安樂死遭到濫用，先前曾表示對安樂死的保留立場，但法院表示會開始著手制訂相關法律與實施的準則。

安樂死分為主動安樂死與被動安樂死，主動安樂死為注射或服用致命的藥物，在大部分國家都不合法，而被動安樂死則是透過移除生命維持儀器，加速絕症患者死亡的過程，在部分合法的國家，病患可訂立生前遺囑決定是否採取被動安樂死，以減輕死亡前的折磨，目前僅有荷蘭、比利時等少數國家允許病患被動安樂死。