人大代表提案漲公車票價 中國網民怒轟：她不代表人民

2018-03-10 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大代表喻春梅在人民大會第一次會議中提案，建議參考巴黎、紐約、倫敦等都市的公車票價，將中國的票價「適度提高」，引發廣大網民圍剿，認為她根本不代表人民。

《澎湃新聞》報導，兼具江西人大代表及江西南昌公共交通運輸集團黨支部副書記身分的喻春梅，在人大第一次會議中提交一份名為《關於適度提高公交票價，促進城市公交優先》的建議提案。喻春梅認為，目前都市大眾運輸的低廉價格，正被公益性所綑綁、已被人民所廣泛接受，並視為理所當然，在一定程度上，已經阻礙公共交通的發展，而且收取的票價遠低於營運成本，致使政府的財政補貼越來越大，因此需扭轉人民對大眾運輸票價越低越好的觀念，調高過低的基準價。

喻春梅指出，為維持大眾運輸的營運，中國政府就花費了高額的補貼，例如在北京就投入200億人民幣的補貼，遠高於補貼金額居次的上海的90多億人民幣，再加上其他城市的支出，每年中國政府在大眾運輸上的補貼，就高達800億至1200億元人民幣。

喻春梅在建議報告中，更調查了巴黎、紐約、倫敦等西方都市的大眾運輸票價，指國際上公認的大眾運輸票價應佔人均收入的8％左右，相較於中國坐一次大眾運輸僅需12至20人民幣的價格，「遠低於國際水平」。喻春梅因此建議，中國政府在公共交通的補貼上，應以人民可支配收入的4％～5％為參考，逐步減少大眾運輸營運補貼，轉以投入大眾運輸基礎設施，以及改善老年和殘疾人士所需的設施。

喻春梅建議調漲大眾運輸票價的消息一出，隨即引發中國網民的大力反彈。據《中央社》報導，有網民就直接砲轟喻春梅枉為人民代表，根本不代表人民，「就只知道折騰窮人」；更有網民拿薪資調侃「人家收入多少，我們多少？」、「怎麼不說工資也比照國際水平？」；連近期習近平所提倡的改革口號也被網民拿來運用，指「中國是特色社會主義國家，怎能向資本主義靠攏？」更有網民肉搜喻春梅的來歷，指她是公車司機出身，「難怪喊漲價」！