網酸馬斯克新「交通地下化」計畫「不就公車？」馬斯克認了...

馬斯克在推特上發佈地下自動電動公車的影片。（圖片擷取自馬斯克推特）

2018-03-10 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的公司「The Boring Company」曾研究「交通地下化」，讓車輛可在地底隧道間快速運輸，但此計畫去年暫停一陣子，該公司日前也賣起「噴火器」，馬斯克今（10）則在推特上發佈新影片，顯示他沒有放棄「交通地下化」計畫。

特斯拉執行長馬斯克今在推特上發佈影片，展示「The Boring Company」重啟「交通地下化」計畫。據馬斯克去年4月發佈的影片顯示，原本的地下化計畫是用一自動駕駛底盤，載運單輛轎車至地下各層道路。但從新影片可見，自動駕駛底盤從載運單輛車改為多人運輸工具。

馬斯克解釋，新的地下化計畫仍會載運單輛車，但將「優先考慮行人和自行車駕駛的需求」，「The Boring Company」計畫建設的地下城市道路系統，可比現在的大型公共運輸工具，載運乘客更接近想到達的目的地。

但有網友指出，這個構想「不就是地下公車嗎？也許紐約大都會運輸（MTA）應該頒給馬斯克一個天才獎」。馬斯克也回文承認，「你可以說這是一輛時速150英里（約241公里）的地下自動電動公車，可以在隧道和電梯間切換。的確，它是一輛公車」。

目前「The Boring Company」已在洛杉磯挖掘一條地下化隧道，最近該公司也獲准在華盛頓特區挖掘隧道。