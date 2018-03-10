退伍軍人之家遭挾持4死 兇手是昔日駐阿富汗神槍手

美國加州納帕郡（Napa County）的退伍軍人之家，9日遭到36歲槍手Albert Wong闖入，並挾持3名女性人質，槍手背景竟為昔日在阿富汗建功立業的神槍手。（美聯社）

2018-03-10 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州納帕郡（Napa County）的退伍軍人之家，9日遭到36歲槍手Albert Wong闖入，並挾持3名女性人質，警方雖派出談判專家試圖攻破槍手心防拯救人質，但7小時候任務仍失敗告終，當警方攻破大樓內部時，槍手與人質們皆已死亡，槍手背景也浮出檯面，竟為昔日在阿富汗建功立業的神槍手。

綜合外媒報導，Albert Wong穿著防彈背心並手持步槍，於當天上午10點左右，闖入位於揚特維爾鎮（Yountville）的退伍軍人之家離職派對中脅持在場民眾，但隨後釋放多人，只留下洛伯（Christine Loeber），葛立克（Jen Golick）與岡薩雷斯（Jennifer Gonzalez）3名女性職員。

警方與聯邦調查局獲報後到達現場，雙方進行駁火交戰，之後派出談判專家與槍手溝通，但7個小時後仍宣告失敗，人質們與槍手皆被證實已經身亡。

據報導指出，槍手曾在阿富汗服役1年，在美國陸軍共服役3年，曾獲頒槍法獎章。他也曾在案發地點退伍軍人之家接受PTSD（創傷後壓力症候群）治療，但加州參議員杜德（Bill Dodd）指出，2週前槍手被踢出了治療計畫。

位於揚特維爾的退伍軍人之家為美國最大，共有約1000人居住。有關慈善團體則主要協助參與過二戰、韓戰、越戰和伊拉克戰爭等等患上PTSD的退役軍人。