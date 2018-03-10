川金親密接觸 BBC：中國面臨「邊緣化危機」

美國總統川普與北韓領導人金正恩即將會談，專家分析，中國恐因而丟失其長期試圖扮演的「調解人」角色，而在北韓議題上「被邊緣化」。（美聯社）

2018-03-10 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩將要會面對談，吸引全球關注，外媒發表評論指出，中國恐因而丟失長期扮演的「調解人」角色，在北韓問題上面臨「被邊緣化危機」。

英媒《BBC》專文分析，川普與金正恩即將舉行的會談，被視為朝鮮半島「無核化」的重大進展，專家認為，中國參與的制裁對北韓態度轉變起了關鍵作用，但朝美直接接觸後，中國未來可發揮的作用將十分有限。

《BBC》引述中國時事評論員鄧聿文的看法，認為北韓願與美國會談，一方面是因為國內的核武開發計畫已告一段落，但更重要的是國際制裁發揮作用，其中以美中2國參與制裁產生的效果最大，但一旦朝美接上線，中國將逐漸被邊緣化。

卡內基－清華全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）指出，朝鮮半島問題近期有所進展，中國過去一直試圖擔當的「調停者」身分改由南韓負責，中國「大部分時候被排除在外」，代表中國對朝鮮問題的發言權及影響力較過去下降，北京當局可能因而感到不滿。

鄧聿文直言，對於朝鮮問題，中國目前的地位十分尷尬，一面配合美國對北韓祭出制裁，同時對北韓進行援助，但美朝均不領情。他說，北韓對中國支持制裁十分感冒，透過這次的川金會談避開中國直接向美國溝通，而美國看到中國對北韓影響力下降，未來就更不會在朝鮮議題有求於中國。