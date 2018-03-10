美加州挾持案悲劇收場 嫌犯與3名人質全都身亡

美國加州一處退伍軍人之家遭一名槍手闖入挾持3名女性人質，警方到場與之對峙後無法與歹徒聯繫談判，最後才發現槍手和人質都已身亡。（美聯社）

2018-03-10 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州納帕郡（Napa County）揚特維爾鎮（Yountville）退伍軍人之家，當地時間9日上午遭到一名槍手闖入挾持3名女性人質，隨後警方到達現場展開對峙，但一直都無法和歹徒聯繫談判，直到9日晚間才發現槍手和人質都已身亡。

據《CNN》報導，3名受害女性都是The Pathway Home機構的雇員，該機構專門為創傷後壓力症候群的退伍軍人提供諮詢，目前尚不清楚歹徒與她們是否有關係，或者只是隨機挾持她們當作人質。納帕郡警長羅伯森（John Robertson）沒有說明槍手的動機，僅表示當局已知道歹徒的身分但暫時無法公布。

羅伯森透露，在對峙初期嫌犯有與警方開槍對轟，到了上午10時30分左右，他們試圖透過嫌犯的手機和人質房間內的電話與槍手溝通，但始終無法進行談判，目前還需要弄清楚歹徒與3名人質的死亡時間為何。Pathway工作人員則說，當時他們在為離職員工舉行派對，歹徒就帶著步槍闖了進來，部分職員設法逃脫。