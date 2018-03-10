「暗黑妙麗」紅過AV女優！ 爆紅裸體照全靠男友掌鏡

國加州的25歲網紅艾希（Ashe Maree），是一名職業級的裸體視訊模特兒，且因神似影星艾瑪華森（Emma Watson），所以被稱作「暗黑版妙麗」。（圖擷取自Instagram）

2018-03-10 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州的25歲網紅艾希（Ashe Maree），是一名職業級的裸體視訊模特兒，且因神似影星艾瑪華森（Emma Watson），所以被稱作「暗黑版妙麗」，在社群網路上擁有超高人氣，目前在Instagram上有高達40多萬粉絲追蹤，甚至比一些AV女優還紅。艾希表示，自己之所以有現在的成就，都要歸功於幕後幫她掌鏡的男友。

艾希先前接受美國媒體《Buzzfeed Yellow》訪問時表示，她是在男友的支持下，才走向拍成人影片這條路，在此之前他從未拍過相關的影片，男友幫忙製作拍攝影片，並且管理艾希的社群粉絲專頁。艾希說，她沒有想過能夠遇見一個如此了解她，卻依舊深愛她的男人，也因為有男友的存在，才會在他面前放心擺出陌生人面前不願意做的姿勢。

艾希表示，這份工作並非是和所有人，許多女生看到她的樣子，想要變得跟她一樣，但卻不明白這份工作背後的真正意涵，這些女孩只不過是迷戀她鏡頭前所呈現的模樣。

艾希說，許多人或許認為她對自己的身材很有自信，但是她其實也深受自我認同障礙的困擾，她曾因為身材纖細，受到網友懷疑有厭食症。但她也說，「必須努力學會接受自己、愛自己，才能讓生活繼續下去。」

「暗黑版妙麗」在社群網路上擁有超高人氣，目前在Instagram上有高達40多萬粉絲追蹤，甚至比一些AV女優還紅。（圖擷取自Instagram）

艾希表示，這份工作並非是和所有人，許多女生看到她的樣子，想要變得跟她一樣，但卻不明白這份工作背後的真正意涵，這些女孩只不過是迷戀她鏡頭前所呈現的模樣。（圖擷取自Instagram）

艾希說，許多人或許認為她對自己的身材很有自信，但是她其實也深受自我認同障礙的困擾，她曾因為身材纖細，受到網友懷疑有厭食症。（圖擷取自Instagram）