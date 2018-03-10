全美啦啦隊大賽 逾2.5萬人恐接觸過腮腺炎病毒

全美啦啦隊比賽超過2.5萬人恐接觸過腮腺炎病毒。（圖擷自PhysiciansFirstWatch推特）

2018-03-10 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯上個月舉行全美啦啦隊比賽，然而教練、運動員甚至觀眾有可能都暴露在腮腺炎病毒之中，雖然目前尚未有任何病例傳出，但腮腺炎有潛伏期，若有感染可能近日才會出現症狀。

據《CNN》報導，超過2萬3000名選手和2600名教練參與了這場盛會，德州衛生部發言人范‧杜森（Chris Van Deusen）表示，對絕大多數人來說這只是一個小小的風險，但當局還是希望民眾能夠多加留意，以便及時察覺是否遭到腮腺炎感染。

腮腺炎是一種具有傳染性的病毒性疾病，透過患者咳嗽或打噴嚏的飛沫傳染，其病徵包括唾腺腫脹、睾丸腫脹、發燒、疲倦和肌肉酸痛。症狀通常在感染後16至18天出現，不過潛伏期整體來說是在12至25天之內。一旦中標症狀至少會持續2天，但不會超過10天。

兒科醫生伊恩奈利（Vincent Iannelli）對此表示，他的女兒有參賽也有接種疫苗，目前尚未有任何狀況出現，他比較擔心那些年齡較小、不能接種疫苗的人。美國全國啦啦隊協會尚未對此事做出回應。