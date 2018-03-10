北韓這部電影 6年前早預告「川金會」

2018-03-10 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年頻射飛彈造成國際恐慌，在經過與美國總統川普一連串的口頭威脅衝突後，北韓領導人金正恩表示願意和美國就北韓無核化議題溝通，川普日前也答應邀請，促成預計於5月舉行的「川金會」。有專家表示，其實北韓早在一部電影中，預告將有「川金會」。

綜合外電報導，美國總統川普日前答應北韓領導人金正恩的邀約，將於5月舉行「川金會」，而明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）北韓專家路易斯（Jeffrey Lewis）8日在推特上指出，北韓早在一電影中，預告了北韓與美國總統的會面。路易斯表示，其實北韓「超過20年來，一直在尋求與美國總統的峰會」。

路易斯也懷疑，川普的助理們「是否已經向川普解釋北韓領袖一直想與美國總統會面，或者他們以經讓川普知道，北韓提出這種邀約很稀有」。路易斯另指出，早在一部於2012年播出的北韓電影《我眼中的國家》（The Country I Saw）結尾中，出現「北韓、美國領袖會面」。電影中可見，美國總統迫於北韓的核武實力，訪問了平壤，平等對待金氏政權。

路易斯最後說，美國確實需要和北韓對談，但「金正恩和川普對談的目的不是放棄核武，而是證明他以核武逼迫川普將他視為與美國平等的對手」。

《我眼中的國家》共有5集，於1988年播出第1集，其餘集數陸續播映至2012年結束，由北韓官方電影工作室「Chosun Art Film Studio」拍攝。

North Korea has been seeking a summit with an American president for more than twenty years. It has literally been a top foreign policy goal of Pyongyang since Kim Jong Il invited Bill Clinton. （1/3） — Jeffrey Lewis （@ArmsControlWonk） 2018年3月9日