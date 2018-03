北韓這部電影 6年前早預告「川金會」

2018-03-10 11:57

〔即時新聞/綜合報導〕北韓去年頻射飛彈造成國際恐慌,在經過與美國總統川普一連串的口頭威脅衝突後,北韓領導人金正恩表示願意和美國就北韓無核化議題溝通,川普日前也答應邀請,促成預計於5月舉行的「川金會」。有專家表示,其實北韓早在一部電影中,預告將有「川金會」。

綜合外電報導,美國總統川普日前答應北韓領導人金正恩的邀約,將於5月舉行「川金會」,而明德大學蒙特雷國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies)北韓專家路易斯(Jeffrey Lewis)8日在推特上指出,北韓早在一電影中,預告了北韓與美國總統的會面。路易斯表示,其實北韓「超過20年來,一直在尋求與美國總統的峰會」。

路易斯也懷疑,川普的助理們「是否已經向川普解釋北韓領袖一直想與美國總統會面,或者他們以經讓川普知道,北韓提出這種邀約很稀有」。路易斯另指出,早在一部於2012年播出的北韓電影《我眼中的國家》(The Country I Saw)結尾中,出現「北韓、美國領袖會面」。電影中可見,美國總統迫於北韓的核武實力,訪問了平壤,平等對待金氏政權。

路易斯最後說,美國確實需要和北韓對談,但「金正恩和川普對談的目的不是放棄核武,而是證明他以核武逼迫川普將他視為與美國平等的對手」。

《我眼中的國家》共有5集,於1988年播出第1集,其餘集數陸續播映至2012年結束,由北韓官方電影工作室「Chosun Art Film Studio」拍攝。

North Korea has been seeking a summit with an American president for more than twenty years. It has literally been a top foreign policy goal of Pyongyang since Kim Jong Il invited Bill Clinton. (1/3)