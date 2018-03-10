民眾嚇傻！ 到大賣場購物 驚見鱷魚在門口散步...

美國佛州商場大門口，有鱷魚在逛大街。（圖擷自Wes Callison推特）

2018-03-10 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州弗拉格勒海灘出現驚人一幕，有民眾前往大賣場購物時，驚見一隻鱷魚在門口散步，目瞪口呆之餘也不忘將此情此景拍攝下來。

據《福斯新聞》報導，民眾一邊幫鱷魚錄影，同時也不忘報警，因為他們擔心有人不知道情況路過時會嚇到鱷魚。影片拍攝者還笑稱，鱷魚走一走就撞到了貼有甜甜圈廣告的玻璃門，讓他們忍不住開起玩笑，直說鱷魚想拿一個甜甜圈去吃。

事實上，該間商場兩側都有生態保留池，因此鱷魚可能是想換個池子才會經過大門。拍攝民眾表示，一年前鱷魚就有經過商場停車場，但佛州人都很理解要怎麼面對鱷魚，那就是不要嚇到牠們讓鱷魚自己慢慢走。