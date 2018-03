民眾嚇傻！ 到大賣場購物 驚見鱷魚在門口散步...

2018-03-10 10:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州弗拉格勒海灘出現驚人一幕,有民眾前往大賣場購物時,驚見一隻鱷魚在門口散步,目瞪口呆之餘也不忘將此情此景拍攝下來。

據《福斯新聞》報導,民眾一邊幫鱷魚錄影,同時也不忘報警,因為他們擔心有人不知道情況路過時會嚇到鱷魚。影片拍攝者還笑稱,鱷魚走一走就撞到了貼有甜甜圈廣告的玻璃門,讓他們忍不住開起玩笑,直說鱷魚想拿一個甜甜圈去吃。

事實上,該間商場兩側都有生態保留池,因此鱷魚可能是想換個池子才會經過大門。拍攝民眾表示,一年前鱷魚就有經過商場停車場,但佛州人都很理解要怎麼面對鱷魚,那就是不要嚇到牠們讓鱷魚自己慢慢走。

How would you like to bump into this guy while out shopping? Taken yesterday in #Florida. #Alligator Credit: Denise Nichols-Gearhardt via Storyful pic.twitter.com/nUynDFbj9r