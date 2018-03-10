好市多推「求生罐頭」 可供一家四口吃整年！

美國好市多推出「儲備糧食罐頭」組合，最貴的為5999.99美元，其中包含6百罐罐頭食品。（圖擷自好市多官網）

2018-03-10 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國好市多推出1,000至6,000美元，遇天災時求生專用的「儲備糧食罐頭」，稱最多可供一家四口吃一年。

根據好市多官網介紹，這些罐頭的種類包含各種穀物、蔬果、蛋白質食品、乳製品，例如冷凍玉米、花椰菜、青豆、燕麥、雞蛋麵，罐頭大部分都有25年以上的保存期限，有些罐頭甚至可存放30年。

價格最高的「儲備糧食罐頭」為5,999.99美元（約新台幣17萬元），其中包含6百罐罐頭食品，以一家四口為例，一年一人每天可攝取2000卡路里，最便宜的為999.99美元（約新台幣3萬元），此組合有96罐罐頭，一年一人每天可攝取1200卡路里。

好市多指出，「當遇到緊急狀況或天災時，全家只要擁有足夠的生存糧食，便大可放心」，有顧客表示，花錢購買儲備糧食罐頭，等於為世界末日買一份保險，認為「每一分錢都花得很值得」。

「儲備糧食罐頭」的體積相當龐大，總重量約為1800磅（約816公斤），好市多透露，考量運送方面的問題及顧客隱私，會以「謹慎的方式」包裝運送，因此顧客在購買這些罐頭後，不必擔心被鄰居知道正在囤貨儲糧。