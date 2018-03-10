瑞典40議員聯合致函 為我國遭改名抱不平

以賽柏為首的瑞典國會議員，聯合致函瑞典外長，呼籲政府對「更名」一事盡速修正。（擷取自Caroline Szyber臉書）

2018-03-10 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典國稅局2月28日公告將把台灣改為「台灣，中國一省」，導致國際輿論譁然，此舉引發多名瑞典國會議員不滿，聯合致函給瑞典外長，抨擊中國頻頻施壓更加彰顯欲併吞台灣的野心，呼籲政府收回成命。

《中央社》引述我國駐瑞典代表廖東周今天的說法，表示瑞典政府上月底更改我國國名一事，已引起瑞典國會友台小組「台灣-瑞典國會議員協會（Swedish-Taiwanese Parliamentarian Association, STPA）」的高度關切，以協會主席賽柏（Caroline Szyber）為首的40餘國會議員已致函外長，抨擊該項決策的4大不當之處。

賽柏表示，「更名」一舉勢必嚴重混淆視聽，使外界將台灣誤認為中國政府管轄的一部份，對台灣人民極不公平，此外，持有台灣護照在瑞典享有90天免簽證待遇，若持中國護照則無，一旦正式更名，民眾未來持台灣護照進入瑞典海關，恐遭遇困擾。

賽柏進一步指出，瑞典人民若申請超過90天的赴台簽證，相關文件恐誤寄至中國大使館，造成民眾極大不便，此乃不當之三，第四則是在1991年簽署的「台灣-瑞典避免雙重課稅協定」，恐致相關廠商誤認簽署主體為中國與瑞典，進而損害其權益。

除此之外，賽柏更痛批瑞典政府與中國當局，稱以行政手段將台灣更改為「中國一省」，不僅無法變更台灣地理位置的事實，更凸顯出中國欲併吞台灣的野心，呼籲瑞典政府盡快修正。