黑龍江河畔出現54隻人掌 警方：不是犯罪

2018-03-10 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日在俄羅斯阿穆爾河（中國稱黑龍江）附近，距離中國邊境30公里處，被發現一堆共54隻的人類手掌，引發民眾議論，但俄羅斯警方表示，這並非犯罪行為，而是法醫室的疏失。

《西伯利亞時報》報導，54隻人掌的驚悚畫面引發俄羅斯民眾臆測，有人懷疑是某種宗教儀式，有人則認為是中國黑社會的懲罰。

報導指出，俄羅斯警方表示，並沒有在俄國境內發現相關犯罪行為，人掌來自於身分不明的屍體，是法醫為了保留指紋，所以切下來存放，但因為不明原因而流出，目前警方已對處理流程展開調查。