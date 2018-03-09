兩韓和平重大進展！ 金正恩允諾放棄核武

金正恩接見南韓使者，以燒酒、冷麵與北韓火鍋款待，並率先提及兩韓敏感政治議題。（法新社）

2018-03-09 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓官員本月5日抵達北韓首都平壤，被金正恩接見且促膝長談，南韓青瓦台國家安全局長鄭義溶今（9）日於美國白宮，公開當時南韓使者與金正恩的對話內容，其中包括金正恩承諾放棄核武。

綜合外媒報導，鄭義溶指出，金正恩接見南韓使者，以燒酒、冷麵與北韓火鍋款待，並率先提及兩韓敏感政治議題，金正恩向南韓使者允諾，北韓將致力推動朝鮮半島無核化，並暫停一切核武發展與導彈試驗，在會談中，金正恩顯得相當了解自己的國際形象。

金正恩不時向南韓使者拿自己出來開玩笑，讓整個接見使者過程氣氛相當輕鬆，而且會後金正恩並未派人「陪同」南韓使者的行動，讓使者得以在酒店裡自由行動，顧慮到使者人身安全，南韓目前隱匿透露消息的南韓官員身分。

川普今天在推特上寫道，不僅僅只是「凍結」核武，金正恩向南韓特使表達「無核化」的意願，而且北韓在這段期間也沒有試射任何飛彈，盛讚這是「巨大的進步」，但他強調，制裁仍將持續進行，直到達成協議為止，並在最後說「會面已在安排中」。

南韓特使鄭義溶赴美國匯報兩韓高層會談結果，說明金正恩有意和川普見面。鄭義溶也轉述川普的回應，「將在5月前會見金正恩，以實現朝鮮半島無核化」。

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