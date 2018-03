兩韓和平重大進展！ 金正恩允諾放棄核武

2018-03-09 19:13

〔即時新聞/綜合報導〕南韓官員本月5日抵達北韓首都平壤,被金正恩接見且促膝長談,南韓青瓦台國家安全局長鄭義溶今(9)日於美國白宮,公開當時南韓使者與金正恩的對話內容,其中包括金正恩承諾放棄核武。

綜合外媒報導,鄭義溶指出,金正恩接見南韓使者,以燒酒、冷麵與北韓火鍋款待,並率先提及兩韓敏感政治議題,金正恩向南韓使者允諾,北韓將致力推動朝鮮半島無核化,並暫停一切核武發展與導彈試驗,在會談中,金正恩顯得相當了解自己的國際形象。

金正恩不時向南韓使者拿自己出來開玩笑,讓整個接見使者過程氣氛相當輕鬆,而且會後金正恩並未派人「陪同」南韓使者的行動,讓使者得以在酒店裡自由行動,顧慮到使者人身安全,南韓目前隱匿透露消息的南韓官員身分。

川普今天在推特上寫道,不僅僅只是「凍結」核武,金正恩向南韓特使表達「無核化」的意願,而且北韓在這段期間也沒有試射任何飛彈,盛讚這是「巨大的進步」,但他強調,制裁仍將持續進行,直到達成協議為止,並在最後說「會面已在安排中」。

南韓特使鄭義溶赴美國匯報兩韓高層會談結果,說明金正恩有意和川普見面。鄭義溶也轉述川普的回應,「將在5月前會見金正恩,以實現朝鮮半島無核化」。

川普推特全文

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!