不用擔心成癮！這支智慧手機只能打電話、傳簡訊

2018-03-09 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕隨著智慧型手機的普及，不只父母們擔心小孩會沉迷於手機，也有許多人想要稍微擺脫對智慧型手機的習慣，美國紐約1家公司就研發了1款「反璞歸真」的極簡風智慧型手機。

綜合媒體報導，位於美國紐約的「Light」公司，最近在眾籌平台上集資，將推出1款只能打電話、傳簡訊的智慧型手機「Light Phone 2」，公司創辦人荷理而（Joe Hollier）認為，「Light Phone 2」是1款功能很完善的手機，單純的功能可以解決孩童既需要手機又憂心手機成癮的問題，而且，這款手機在小孩的眼中，仍被視為1款「很酷」的手機，比起傳統的翻蓋式手機，對小孩更有吸引力。

「Light」公司設計的「Light Phone 2」，目前只能打電話、傳簡訊，介面也只有黑底白字與白底黑字兩種，荷理而表示，有些購賣者將這支手機視為備用電話，也有人將這支手機完全取代了他們的智慧型手機，不能照相、發郵件沒關係，這些功能都應該由更適合、專屬的設備去做，例如相機與電腦。

據了解，在眾籌平台上集資的「Light Phone 2」已經募集到超出目標的資金，預計將於明年4月開始出貨，它的售價並不便宜，要價高達400美元（約新台幣1萬1724元）。「Light」未來會與參與眾籌集資的購買者們溝通，是否需要添加導航、音樂播放器或字典等功能，但他們絕對不會添加社交媒體、新聞與電子郵件的功能。