印度雜誌哺乳照惹議 女星：有問題的是你的心態

印度地方雜誌在封面上刊登袒胸哺乳照，引發大眾爭議。照片女主角回應：「只有那些戴著有色眼鏡的人，才會看到情色。問題根本不在照片，而是你的心態。」 （圖片截取自Grihalakshmi雜誌網站）

2018-03-09 16:34

［編譯羅綺／綜合報導］印度南方喀拉拉邦（Kerala）地方性雜誌《格哈拉西米》（Grihalakshmi）3月號封面印著哺乳的照片，畫面主角是女星吉露·喬瑟（Gilu Joseph）身著傳統的莎麗（Saree），上身半露，懷中抱著一名正在吸奶的小嬰兒；斗大的標題寫著：「喀拉拉邦的人，別再無禮盯視母親們，我們就是在哺乳！」。照片一出，隨即在印度社會引發爭議，大眾評價兩極。

綜合媒體報導，今年1月一位丈夫將妻子哺乳的照片上傳臉書，引發網友激烈辯論，然而這對夫妻卻成了群眾霸凌的對象。該事件促使《格哈拉西米》雜誌決定投入所有版面，全面探討哺乳議題。

有些人覺得哺乳畫面太過情色，雜誌發言人表示：「哺乳是人類存續必要過程，也是攸關所有人的公眾議題。但雜誌出刊後，我們收到的負面回應顯示出印度大眾仍然認為哺乳是『可恥』的。」

吉露·喬瑟也指出：「只有那些戴著有色眼鏡的人，才會看到情色。問題根本不在照片，而是你的心態。」

她說：「現今社會對女性有著太多的制約、偏見及禁忌，我們容易對自己的身體感到羞恥。這些人真正質疑的不是照片上有沒有馬賽克，他們對電視與媒體上的血腥照片沒有意見，卻無法容忍看到女性餵哺自己的孩子，並稱為低俗。她呼籲，「女性應該要有自由哺乳而不感到害怕羞恥的權利」。

然而雜誌封面人物女星吉露·喬瑟其實是未婚身份，因而引發眾多人質疑「為何不請真正哺乳的母親來拍攝？」印度部落客Anjana Nayar批評該雜誌：「當你們決定把真正的媽咪哺乳照片放在內頁，封面擺上女模袒胸抱著別人小孩的畫面，就暴露了雜誌煽情炒作的虛假面貌。」

對此女星吉露·喬瑟解釋，是找不到合適的母親人選，她才協助幫忙拍攝。也有粉絲護航道，「以此道理，只有游泳健將才能拍攝游泳照，上班族才能拍攝西裝服飾，已是本末倒置。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）印度分部也在推特上表達支持雜誌和吉露·喬瑟。