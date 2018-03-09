川金會在哪舉行？ 外媒推測這幾個地方

2018-03-09 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今在推特發文表示，已開始籌備和北韓領導人金正恩的會面，由於這次的破冰會談料將具有重大歷史意義，兩國領袖在哪裡會談儼然成了熱論的焦點，英媒《衛報》專訪了數名政治專家，針對可能的會面地點做出推測。

《衛報》引述多名國際政治專家說法，後者做出的推測共包含幾個可能地點，如南韓、中國或是日本，基於政治因素，雙方也有可能選在瑞士日內瓦、紐約聯合國總部，或是在南北兩韓邊界的非軍事區，其中可能性較低的地點，則是川普在佛州的房產，曾被用來接待中國國家主席習近平。

《衛報》指出，這些政治專家普遍認為川普不應前往北韓首都平壤，同時也不該邀請金正恩前來華府，美國前駐南韓大使希爾（Christopher Hill）則建議說，「或許可效仿1989年，美國前總統老布希與前蘇聯領導人戈巴契夫的會談，兩人登上了停泊於馬爾他港口的一艘蘇聯遊艇，並完成了被視為促使日後冷戰終結的重要會談」。

希爾認為，這場會談不會在中國進行，因為北韓領導人「想表明自己可以獨力對抗美國，而非透過中國」，然而，其他專家仍將中國視做可能的選項之一。

位於華盛頓特區，美國和平研究所的朝鮮問題專家奧姆（Frank Aum）則分析說，「金正恩不願離開北韓的意圖十分明顯，據我所知，他從掌權以來就不曾離開過（北韓）」，而目前也沒有跡象顯示川普有意願前往北韓，他因而推測，雙方在會面地點上若要有共識，難度相當大。