「川金會」剛促成 美議員立嗆金正恩「玩弄川普就完蛋」

支持川普的美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在推特上發文警告金正恩，「你敢玩弄川普就完蛋」。（美聯社）

2018-03-09 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今在推特上發文稱，已開始籌備和北韓領導人金正恩的會面。而支持川普的美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也在推特上發文警告金正恩，「你敢玩弄川普就完蛋」。

綜合外電報導，在川普說已正在籌備「川金會」後，美國共和黨參議員葛蘭姆在其推特上發表聲明警告金正恩「不要玩弄川普」。葛蘭姆在聲明中說，「在與總統川普進行無數次討論後，我確信川普極力反對北韓及其核威脅，也認為這次會面是近10幾年來，和平解決北韓威脅的最好機會」。葛蘭姆稱，「按北韓過去的行動，他們只會動嘴不會動手。但我相信，北韓現在認為，川普只要有必要就會動武」。

葛蘭姆最後警告金正恩，「如果你與川普會面並且玩弄他，這會是你做過最糟糕的事。一旦你真的做了，你和你的政權就玩完了」。

葛蘭姆和川普在2016年共和黨總統初選期間為競爭對手，但在川普成為總統後，葛蘭姆已成為川普的盟友，且時常聲稱，由於北韓能製造威脅美國本土的核武器，美國與北韓時常處在戰爭爆發邊緣。