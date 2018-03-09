嗜血吃人腦！ 母親替1歲兒子拍喪屍照慶生

澳洲一名母親吉貝特（Amy Gebert）為他的一歲兒子菲尼克斯（Phoenix），拍攝了一系列「喪屍照」慶祝生日。（翻攝自鏡報）

2018-03-09 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名母親吉貝特（Amy Gebert）為他的一歲兒子菲尼克斯（Phoenix），拍攝了一系列「喪屍照」慶祝生日，因畫面相當血腥驚悚，遭大批網友撻伐。

英國《鏡報》報導，住在澳洲布里斯班（Brisbane）的吉貝特，2016年為了讓兒子的菲尼克斯有不一樣的生日紀念，精心將兒子打造成喪屍拍攝。照片中菲尼克斯衣物凌亂，模樣嗜血，坐在木頭上啃食著假人腦，相當血腥驚悚。近日吉貝特將這些照片分享到臉書，遭到網友砲轟「把孩子裝扮成這樣很噁心」、「這對失去孩子的媽媽們太冒犯了」，為此吉貝特甚至被踢出媽媽社團，並要求撤下照片。

其實照片背後是有一個感人的故事。原來在2015年菲尼克斯出生時，菲尼克整整12分鐘都沒有呼吸心跳，正當吉貝特跟丈夫完全崩潰，醫生也準備放棄時，護士突然大叫「孩子回來了！他回來了！」。菲尼克斯「正式」大哭，有如起死回生，醫護人員為之振奮。

由於那天正好是萬聖節，這場奇蹟讓吉貝特給了兒子「奇蹟殭屍寶寶」的封號，才有這一系列「喪屍照」的發想。經由吉貝特解釋原因後，網友們紛紛撤下留言，改成給予支持。

其實一系列「喪屍照」照片中的血漬、血塊都是化妝效果，人腦也是造型蛋糕。這組驚悚、背後有著滿滿洋蔥的照片，成功的引發網友關注。