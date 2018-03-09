南韓政壇明星不僅4度性侵女秘書 女下屬爆被他強暴3次

在南韓被視為總統文在寅接班人的政壇明星安熙正（Ahn Hee-jung），傳出4度性侵女秘書還3次強暴另名女下屬。（路透）

2018-03-09 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕在南韓被視為總統文在寅接班人的政壇明星安熙正（Ahn Hee-jung），被踢爆曾4度性侵女秘書金智恩，安熙正只得辭去忠清南道知事以謝罪。如今又有受害女性出面指控，自己在安熙正所成立的政策智庫工作時，曾遭他強暴3次。

據南韓《中央日報》報導，這名最新出面的受害者指出，安熙正分別在2016年8月、2016年12月和2017年1月18日性侵她。2017年的這一次，她是被安熙正叫到首爾酒店的房間，一走進去就被迫與對方發生性行為。事實上，安熙正2016年7月就在一個宗教場所對她伸出狼爪，但當時強姦未遂。

受害者說，她5日看到金智恩跳出來說明自身經歷後，決定也要站出來在《JTBC》揭露安熙正的惡行，並計畫聘請律師對這名惡狼提出告訴。《JTBC》於7日晚間播出最新受害者的自白，讓原先打算在8日召開記者會說明女秘書事件的安熙正被打亂手腳，在記者會開始前兩個小時突然宣布取消。

安熙正事後指出，他願意低頭向社會大眾道歉，而自己之所以取消記者會，是因為他有責任儘快接受問訊並配合調查，安熙正還呼籲檢察官立即傳訊自己。目前已知安熙正聘請了3名辯護律師，並且不公開露面以免造成受害者的痛苦。

南韓檢察官也於8日晚間發起突襲，搜索首爾西部麻浦區的一棟公寓，該處是金智恩透露自己在2月25日遭到安熙正強暴的地方，檢方希望透過監視錄像，以檢查當天兩人的行為互動是否有異。