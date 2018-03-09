白宫證實川普要見金正恩 時間地點尚未決定

白宮資深官員宣佈，美國總統川普決定接受北韓領導人金正恩的邀請與其會面，時間與地點另行決定。（美聯社）

2018-03-09 12:49

〔駐美特派員曹郁芬／華府8日報導〕朝鮮半島危機出現峰迴路轉的變化。白宮資深官員當地時間8日晚間宣佈，美國總統川普決定接受北韓領導人金正恩的邀請與其會面，時間與地點另行決定。美國期待北韓去核武，但同時也必須維持所有制裁與最大的壓力。

南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶稍早在白宮說，川普與金正恩將在5月底前就北韓去核化舉行會談。川普本人則推文說：「計劃會談中！」川普還說：「金正恩與南韓代表團談論非核化，不是只有凍結。而且，北韓這段期間不會試射飛彈。不過制裁措施會持續到達成協議為止。」

正在華府訪問並與川普會面的鄭義溶告訴媒體，金正恩在近日舉行的南、北韓會議中表示，他將致力於無核化，且北韓將不再進一步進行任何核試與飛彈試射；鄭義溶稱，金正恩明白美國與南韓的例行軍演必須繼續，金正恩表達渴望與川普盡快見面，川普感謝南韓特使團的簡報，並表示他同意5月會見金正恩，以實現北韓永久無核化。

南韓總統文在寅派遣的特使團5日到北韓訪問兩天，並與金正恩會面。特使團成員包括團長國家安保室長鄭義溶，國家情報院院長徐薰、統一部副部長千海成、國家情報院第二次長金相均、青瓦台國政狀況室長尹建永及隨行工作人員共10人。

白宮資深官員今晚在背景簡報會中說，鄭義溶與徐薰一行今天來到白宮的橢圓辦公室向川普簡報，金正恩給南韓特使團的是口信，並沒有信件，在場的美方閣員還有國安顧問麥馬斯特、國防部長馬提斯、副國務卿蘇利文、幕僚長凱利、國家情報總監寇茲與中情局副局長海斯克爾等人。

白宮官員說，金正恩承諾要去核化，不再測試新的核武和飛彈，金正恩並表示，理解南韓與美國的例行性軍演會持續進行。金正恩希望盡快與川普會面。這位官員說，川普同意未來幾個月內與金正恩會面，但具體的時間和地點還待決定。

這位官員說，川普去年元月上任後就認定北韓去核武化是急迫的議題，必須改變美國多年失敗的策略，提出對北韓施加最大壓力的政策。不過川普同時也敞開在適當時機對話的大門。川普不想以獎賞來交換北韓的會談，他期待北韓對透過南韓特使團傳遞的信息開始有所行動。他表示，川普在這件事上與南韓及日本密切協調合作，川普今晚便與日本首相安倍通了電話，談到所有事情。

這位資深官員表示，川普以長於交易著稱，而金正恩是在一個絕對極權的體制下唯一可以做決定的人，所以接受金邀請是合理的。不過，這次兩人只是要見面，還談不上談判。